В Бейруте снова произошел сильный взрыв

В столице Ливана Бейруте снова произошел взрыв с последующим пожаром. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде.

Об этом сообщает Daily Star.

По словам местных жителей, они почувствовали «ударную волну».

Сообщается, что в районе Тавик-Джиде взорвался резервуар для газа возле пекарни, однако официально данная информация еще не подтверждена.

На месте взрыва работают военные и службы экстренной помощи.

Информации о жертвах или раненых пока нет.

A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v

— Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020