Прогноз НАН: больных COVID-19 будет более 6000 в сутки, больше всего — на Харьковщине

Пандемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты и в течение недели до 16 октября среднее количество новых инфицированных в сутки составит 6051 случай, а смертей — 90.

Об этом говорится в прогнозе рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. Доля летальных случаев среди новых больных COVID-19 остается на уровне около 2 процентов, демонстрируя медленное снижение.

Также незначительно снижается доля инфицированных, нуждающихся в госпитализации. Сейчас она составляет 16 процентов.

Регионами с наибольшей ожидаемой количеством инфицированных является Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Одесская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая области и город Киев.

Самая ожидаемая количество заболевших в сутки до 16 октября будет в Харьковской области. Среднее значение там составит 707 человек, на втором месте Киев — 480, на третьем — Донецкая область — 477.

Отмечено, что доля несовершеннолетних, заболевших COVID-19 упала ниже 5 процентов, обновив минимум за все время наблюдений с начала апреля.

В то же время больных в возрасте от 60 до 70 лет стало больше.

Количество людей, которые выздоравливают, продолжает расти и составляет около 2000 новых человек в сутки. Хотя темпы выздоровления все еще сильно отстают от темпов увеличения количества новых инфекций.

В среднем по Украине количество ПЦР-тестов, потраченных на одно новое выявления болезни, за неделю существенно снизилась.

В среднем на одно новое выявления болезни приходится 5,6 тестов, что соответствует показателю в 17,8 процентов.

Этот показатель очень отличается в разных регионах Украины.

Хуже всего дела обстоят в Житомирской, Сумской и Харьковской областях — около 3-х тестов на одно обнаружения. В то же время к общему количеству тестов относятся как повторные тестирования, так и тестирования во время выздоровления.

Такие показатели свидетельствуют, что тестирование используется как инструмент не сдерживания распространения инфекции, а только диагностики количества заболеваний.