В армии США испытывают очки дополненной реальности для собак

Армия США продемонстрировала очки с дополненной реальностью для военных собак, которые позволяют им получать приказы на расстоянии. Об этом сообщает BBC.

Как отмечает издание, военные используют животных для поиска взрывчатых веществ и других опасных предметов. Благодаря этим очкам солдаты смогут давать команды собаке на расстоянии.

В боевых условиях военные животными обычно управляют с помощью жестов или лазерных указок — но это требует, чтобы человек находился рядом с ними. Однако в этом не будет необходимости, если прототипы очков AR получат широкое распространение, отметили в армии.

Внутри очков собаки будут видеть визуальный индикатор, которому их можно научить следовать, направляя в нужное место. Проводник сможет видеть то же самое, что и животное через удаленный видеопоток.

По словам основателя компании Command Sight, которая разработала технологию, проект все еще находится на «начальной стадии исследования», но первые результаты были «чрезвычайно многообещающими».