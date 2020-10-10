ТОП-10 автомобилей, способных удивить надёжностью

«Они уже не те, что раньше» – так часто говорят о современных машинах. Бытует мнение, что нынешние автомобили едва ли не одноразовые и после выхода гарантийного срока от них лучше избавляться. Об этом много спорят, но истина находится где-то посередине.
Вряд ли кто-то станет отрицать тот факт, что всегда существовали более надёжные и менее надёжные авто. Некоторые марки даже «прославились» своими моделями, которые с завидным постоянством попадают в различные антирейтинги.
Но куда больший интерес вызывают машины, которые на первый взгляд могут казаться ненадёжными, однако в действительности способны не доставлять своим владельцам особых хлопот на протяжении длительного периода эксплуатации. Эксперты определили ТОП-10 авто, чья негативная репутация по части надёжности не имеет под собой реальных оснований:
1. Audi Q7.
2. Mercedes-Benz GLA.
3. Porsche 911.
4. BMW 2-Series.
5. Genesis G80.
6. Lamborghini Huracan.
7. Jaguar XJ6.
8. Jeep Cherokee XJ.
9. Chevrolet Volt.
10. Все новые Ferrrari.