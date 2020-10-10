ТОП-10 автомобилей, способных удивить надёжностью

«Они уже не те, что раньше» – так часто говорят о современных машинах. Бытует мнение, что нынешние автомобили едва ли не одноразовые и после выхода гарантийного срока от них лучше избавляться. Об этом много спорят, но истина находится где-то посередине.

Вряд ли кто-то станет отрицать тот факт, что всегда существовали более надёжные и менее надёжные авто. Некоторые марки даже «прославились» своими моделями, которые с завидным постоянством попадают в различные антирейтинги.

Но куда больший интерес вызывают машины, которые на первый взгляд могут казаться ненадёжными, однако в действительности способны не доставлять своим владельцам особых хлопот на протяжении длительного периода эксплуатации. Эксперты определили ТОП-10 авто, чья негативная репутация по части надёжности не имеет под собой реальных оснований:

1. Audi Q7.

2. Mercedes-Benz GLA.

3. Porsche 911.

4. BMW 2-Series.

5. Genesis G80.

6. Lamborghini Huracan.

7. Jaguar XJ6.

8. Jeep Cherokee XJ.

9. Chevrolet Volt.

10. Все новые Ferrrari.