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В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу

10.10.2020

На территории Чернобыльского радиационно-экологического заповедника обнаружена редкая в Украине бабочка, размер которой сравним с небольшой птицей.

Называется она голубая ленточница (Catocala fraxini), сообщается на странице заповедника в Facebook.

Отмечается, что это один из крупнейших представителей бабочек не только в Украине, но и Европе.

Размер его крыла может достигать 45 миллиметров, а размах в полете – до 110 миллиметров.

В Украине этот вид занесен в Красную книгу. Как отметили в заповеднике, после дождя бабочку перенесут на ее любимое дерево – тополь.


 

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