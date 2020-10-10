У Порошенко заявили, что он не владеет никакими оффшорными компаниями

В партии «Европейская солидарность» заявили, что лично бывший президент Украины Петр Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями, подчеркнув, что владение бизнес-активами не равно управлению бизнес-процессами.

Об этом идёт речь в заявлении пресс-службы партии, передаёт «Экономическая правда». «Уже первый ваш вопрос, содержащий голословное утверждение, будто Петр Порошенко «продолжал заниматься бизнесом на посту президента Украины», создаёт впечатление, что расследование предвзятое и политически мотивированное, особенно учитывая предвыборную кампанию», — утверждается в заявлении.

В «Европейской Солидарности» уверены, что владение бизнес-активами не равно управлению бизнес-процессами. «Еще в 2016 году Петр Порошенко передал корпорацию «Рошен» в доверительную собственность компании «Ротшильд».

Такой шаг лишил его права и возможности управлять этим бизнесом, гарант чего — многовековая репутация «Ротшильд». Другие бизнесы так же переданы в управление авторитетных независимых компаний», — утверждают авторы заявления.

В «Европейской Солидарности» подчёркивают, что лично Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями, особенно теми, которые вы «ничтоже сумняшеся» ему приписали.

«По оффшору, упомянутому в Panama Papers, ещё раз подчёркиваем, что он был основан исключительно для юридического обеспечения передачи «Рошен» в доверительную собственность. Никакие средства на него не выводились, и даже не открывали счета», — заверили в партии. В политсиле утверждают, что деятельность компании «Рошен» ведётся в соответствии с законодательством. «Рошен» — один из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

А расходы «Рошен» на социальные проекты и благотворительность в сумме с аналогичными затратами Фонда Порошенко за последние годы составили около двух миллиардов гривен», — резюмировали в партии.