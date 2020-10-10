Ученые предупредили мир об угрозе новой эпидемии

Пандемия коронавируса и бесконтрольное использование антибиотиков приближают мир к новой эпидемии.

Об этом заявили американские ученые, которые прогнозируют вспышки инфекций, провоцируемых супербактериями. Об этом, со ссылкой на Science Alert.

Особо опасные бактерии, невосприимчивые к существующим препаратам, вызывают огромное количество инфекций, жертвами которых становятся сотни тысяч людей каждый год. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что к середине двадцать первого столетия число инфицированных супербактериями людей составит десять миллионов.

Ученые говорят, что бесконтрольное применение антибиотиков (не только в медицине, но и, например, в животноводстве) приводит к появлению штаммов возбудителей гонореи, сальмонеллы и туберкулеза, которые практически не реагируют на распространенные антибиотики. Пандемия COVID-19, которая сопровождается еще более активным использованием антибиотиков, лишь усугубляет проблему.

“В отличие от нового коронавируса, который появился внезапно, кризис супербактерий разгоняется уже довольно долго, но мы еще далеки от его пика. Речь идет о глобальном кризисе, который унесет сотни тысяч и миллионы человеческих жизней. И решения проблемы устойчивых бактерий у нас пока нет”, — говорит Стеффани Стратди, профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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