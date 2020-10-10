В очках и без футболки: рэпер Потап показал, как проводит день без Насти Каменских

Украинский рэпер ПТП порадовал поклонников новым селфи. Смотри фото в материале.

Алексей Потапенко, получивший известность под сценическим псевдонимом Потап, не перестает радовать своих многочисленных поклонников. В Instagram-блоге артист зачастую публикует не только снимки с молодой супругой, но и личные фотографии. Почти каждая публикация музыканта вызывает в пользователей невероятный восторг и восхищения.

Потап и Настя Каменских

Так, некоторое время назад Потап в социальной сети обнародовал свежий снимок. На нем рэпер позирует без футболки на одном из пляжей в Дубае. В публикации он признался, что у него есть очень вспомогательная профессия.

«Кто на что учился… помимо двух высших образований у меня есть несколько вспомогательных профессий, одна из них – Спасатель На Воде! Наверное, поэтому меня всегда влекут пляжи 😎», – написал ПТП.

Подписчики оставили множество комментариев под снимком:

«Шикарен как всегда!», «Как погодка? Где Настя?», «Песочек такой белый, чистый, класс👍», «Скала – Дуейн Джонсон из Спасатели из Малибу 😁», «Хорошего отдыха», «Терминатор е мА е)))», «Да уж.. спасатель..😋😋с тобой наверное только и можно в омут с головой…и спасай тогда🔥😋», – комментируют фолловеры.