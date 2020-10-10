В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой за все годы наблюдений.

Ночью 9 октября температуру воздуха в столице зафиксировали на отметке + 13,4 градуса.

Таким образом, предыдущее рекордное значение, + 13,3 градусов 1889 года, превышено на 0,1 градуса.

Кроме того, это уже третья подряд рекордно теплая ночь в Киеве.

Напомним, по прогнозам синоптиков, предстоящие выходные в Украине будут солнечными, в основном, без осадков. В дневные часы воздух прогреется до + 16 -+ 20 градусов, на юге до +23.