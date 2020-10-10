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Войска РФ открыли огонь возле Шумов, ВСУ не ответили – штаб ООС

10.10.2020

За прошедшие сутки, 9 октября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Шумы враг совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе штаба ООС. 

Огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь в результате вражеских выстрелов не было.

«С начала текущих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина», – уточнили в штабе.

 

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