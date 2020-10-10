Смешной ролик: пес-обжора не стал скромничать у тарелки с печеньем

В Instagram набирает популярность ролик с лабрадором, который точно не из тех, кто упускает возможности, плывущие прямо в лапы.

Когда хозяйка предложила ему тарелку с печеньем, спросив, хочет ли он одну, пёсиль не раздумывая согласился. Вот только взял не одно печенье, а сразу все. Потому что довольствоваться малым — это не его привычка.

Комментаторов очень развеселил этот любитель печенья:

Лол, какой уверенный хороший мальчик.

Молодец, нужно брать от жизни все!

Ахах, прямо я, когда меня спрашивают, хочу ли я один кусочек пиццы.