В Днепре родители заперли четверых маленьких детей одних дома на двое суток

В Днепре из-за халатности родителей могла случиться трагедия — отец и мать заперли в доме четверых детей, а сами исчезли на двое суток. Как рассказали патрульные полицейские Днепра, самому младшему из малышей было пять месяцев, самой старшей девочке — пять лет.

Печальный сценарий помогли предотвратить бдительные соседи. Они позвонили на спецлинию 102 и объяснили, что в доме уже вторые сутки слышен детский плач. Прибывший на место патруль проник в комнату через открытое окно и вытащил наружу старшую девочку и троих ее братьев — трехлетнего, годовалого и грудного младенца.

Те из детей, что умели разговаривать, подтвердили, что родителей долго не было дома — якобы те пошли на работу. Врачи после осмотра настояли, чтобы малышей госпитализировали. Пока шло оформление документов, домой вернулась мать детей. Женщина выглядела пьяной и пыталась оправдаться, что оставила дочку и сыновей на отца, который куда-то ушел. Обоим родителям грозит уголовное дело за оставление в опасности малолетних.