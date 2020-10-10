Вбивство Гандзюк: на суді двоє свідків підтвердили причетність Мангера та Левіна

Ще двоє свідків підтвердили причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його пособника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Як передає УНІАН, це відбулося на засіданні Дніпровського районного суду Києва.

Крім того, було допитано свідків Павла Пилипенка – колишнього члена «Правого сектора» та бізнесмена Сергія Брагу.

Зокрема, Пилипенко розповів, що став свідком розмови, як Левін говорив Сергію Торбіну (безпосередній організатор нападу на Гандзюк — ред.), що потрібно «для Ніколаєвича» (Мангера – ред.) здійснити напад на Гандзюк.

За його словами, він став свідком ще однієї розмови, у якій Левін сказав, що «ця Гандзюк задовбала, треба її облити зеленкою або фекаліями».

За його словами, він став свідком ще однієї розмови, у якій Левін сказав, що «ця Гандзюк задовбала, треба її облити зеленкою або фекаліями».

Окрім того, Пилипенко став свідком ще однієї розмови між Торбіним і Левіним. У цій розмові Левін цікавиться, коли буде виконано замовлення щодо нападу на Гандзюк, на що Торбін відповідає: «Все нормально. Люди працюють».

Інший свідок – Брага, фактично повторив свідчення, які дав Пилипенко, зокрема, він розповів, що у приймальню народного депутата 8 скликання Миколи Паламарчука у Херсоні зайшов Левін і, звертаючись до Торбіна, сказав, що «ця Гандзюк вже задовбала і що її треба люструвати, що потрібно зібрати людей, тому що ми з Ніколаєвичем хочемо, щоб її облили зеленкою або фекаліями».

Так само як і попередній свідок, Брага також сказав, що чув, як Левін цікавився у Торбіна, коли буде виконано замовлення, оскільки «Ніколаєвич хвилюється». Він також нагадав Торбіну, що «ви вже взяли гроші». На це Торбін відповів, що «все нормально, люди працюють».

Своєю чергою, адвокати Мангера та Левіна вважають ці свідчення неправдивими, що вони були дані під тиском прокуратури, яка пообіцяла обом фігурантам пом’якшення або уникнення покарання в іншому кримінальному провадженні щодо масових заворушень в місті Олешки Херсонської області.

Сьогодні суд не розглядав подовження запобіжного заходу для Мангера, оскільки суддя Юлія Іваніна погодилася на клопотання його захисників перенести розгляд цього клопотання у зв’язку з тим, що 15 жовтня зранку апеляційна інстанція має розглянути скаргу захисників Мангера на діючий для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, подовження запобіжного заходу суд почне розглядати 15 жовтня о 15:00.