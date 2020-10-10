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“Слуга народу” допустив закупівлю російської вакцини від коронавірусу

10.10.2020

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура заявив, що Україні потрібно буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, якщо її ефективність буде доведено.

Про це він сказав в ефірі каналу NewsOne, – передає УНІАН.

Депутат констатував, що таку ідею підтримають не всі його колеги по парламенту. 

“Я скажу зараз те, за що напевно частина фракції СН закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров’я громадян…”, – сказав представник провладної фракції.

Він пояснив: якщо вакцина буде ефективною, “ми не маємо права не скористатися цією можливістю”.

“Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов’язані закуповувати, я вважаю”, – сказав депутат.

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