В Украине за сутки госпитализировали почти тысячу больных с COVID-19

За минувшие сутки госпитализированы больше всего больных с COVID-19 с начала пандемии. В больницы попали 990 украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

«На сегодня в больницах находятся более 19 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19 или с соответствующими симптомами», — добавил глава Минздрава.

Напомним, за последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 5728 человек. Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской, Хмельницкой, Одесской областях, а также в Киеве.

Кроме того, всего умерли от болезни 4887 человек. Кроме этого, за прошедшие сутки зафиксирован антирекорд по жертвам от COVID-19 — умерло 108 человек.