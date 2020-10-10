Головного дорожника Вінничини заарештовано на 2 місяці

Очільника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алексєєва помістили в СІЗО на два місяці з правом вийти з-під варти за умови внесення застави в сумі майже 4 млн грн

Про це розповідає Еспресо.TV.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ, повідомила ввечері 9 жовтня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Повідомлено про підозру директору одного з державних підприємств, який за 4,2 млн гривень намагався підкупити очільника Вінницької обласної державної адміністрації для вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків. Директору інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України», — зазначається у повідомленні.

Йдеться про «пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Вінницькі медіа, зокрема, портали Vежа та Vinbazar, уточнюють, що цим заарештованим є керівник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігор Алексєєв.

8 жовтня його було затримано за підтримки СБУ.

Cпробу підкупу було зафіксовано в одному із заміських ресторанів.