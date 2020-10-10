Александр Скубченко: Нас всех этой зимой так же, как и в прошедшем отопительном сезоне будут грабить, или ещё больше?

Шмыгаль заявил, что «Украина готова к отопительному сезону уже более чем на 95%». Так ли это на самом деле?

Об этом в «Фейсбуке» пишет глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

«10 июня Кабмин внёс изменения в Порядок формирования тарифов на отопление, которыми установил, цитирую: «планирование затрат на приобретение природного газа для производства тепловой энергии с целью включения их в тарифы осуществляется исходя из средней цены газа, которая сложилась на протяжении отопительного сезона, который предшествует плановому».

В июне Минрегион сообщил, что такая средняя цена газа прошедшей зимой составила 4048,5 гривен за тысячу кубов.

То есть, у КАЖДОГО предприятия в стране, которое производит тепло, возникло ОБЯЗАТЕЛЬСТВО сформировать тарифы с целью включения в них ЭТОЙ цены газа. А у каждого органа государственного регулирования — обязательство установить тарифы с этой ценой на газ в их структуре.

Потому что использование средств в структуре тарифа на закупку газа выше, нежели установлено Порядком, является нецелевым и незаконным. Таким, что влечёт уголовную ответственность.

Что с тарифами в стране, они приведены в соответствие с требованиями Порядка? К уголовной ответственности будут привлечены те, кто Порядок нарушит?

Кроме того, статья 20 Закона Украины «О теплопоставке» обязывает органы государственного регулирования принять решение об уменьшении установленного тарифа на сумму нецелевого использования средств в случае использования субъектом хозяйствования средств в размере, который не предусмотрен структурой тарифа.

У многих предприятий ещё прошлой зимой в структуре тарифа была заложена цена на газ 8550 гривен, хотя фактическая была ниже в два раза — 4048,5 гривен.

Кто-то понёс уголовную ответственность за нецелевое использование этой СУЩЕСТВЕННОЙ разницы в цене на газ в структуре тарифов?

Так готова ли страна к отопительному сезону или тарифная политика уже провалена ещё до его начала?

Минрегион, НКРЕКП и Держпродспоживслужба осуществляют государственный контроль и государственную защиту потребителей услуг ЖКХ или они обслуживают интересы монополистов? Нас всех зимой так же как и в прошедшем сезоне будут грабить или ещё больше?» – спрашивает Александр Скубченко.