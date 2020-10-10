В Украине создадут необычный сервис для водителей

В Украине разработали сервис, при помощи которого водители смогут пожаловаться на ямы на дорогах, а также получить информацию о ремонтных работах на разных участках проезжей части.

Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора” в Facebook.

Такой геокалькулятор сделает возможным отслеживание объектов на дорогах и знаков. Теперь можно будет узнать расположение линейных привязок через картографические сервисы (например, GoogleMaps), имея картографические координаты.

“До появления геокалькулятора, определить, где именно на дороге находится то или иное дорожное сооружение или, например, точка км 89 + 304 без специальных знаний было достаточно сложно”, – отметили в “Укравтодоре”.

Сервис разработан Государственным агентством автомобильных дорог Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины.