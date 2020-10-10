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На Луганщині з оплесками провели рятувальників додому після ліквідації пожеж

10.10.2020

Мешканці Луганської області вранці 10 жовтня зібралися на вулицях міст, щоб подякувати рятувальникам за їхню роботу у ліквідації пожеж в регіоні.

Про це повідомляє УНІАН.

«Дуже емоційний ранок. Жителі Луганщини вийшли на вулиці, аби провести додому ДСНСників з сусідніх областей, які приїхали нас рятувати від масштабних пожеж, що не вщухали цілий тиждень. Нам справді допомогли, і переоцінити це дуже важко», – йдеться у повідомленні місцевих жителів. 

Люди проводжали пожежників додому листівками й оплесками, викрикуючи: «Дякуємо!».

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