На Луганщині з оплесками провели рятувальників додому після ліквідації пожеж

Мешканці Луганської області вранці 10 жовтня зібралися на вулицях міст, щоб подякувати рятувальникам за їхню роботу у ліквідації пожеж в регіоні.

Про це повідомляє УНІАН.

«Дуже емоційний ранок. Жителі Луганщини вийшли на вулиці, аби провести додому ДСНСників з сусідніх областей, які приїхали нас рятувати від масштабних пожеж, що не вщухали цілий тиждень. Нам справді допомогли, і переоцінити це дуже важко», – йдеться у повідомленні місцевих жителів.

Люди проводжали пожежників додому листівками й оплесками, викрикуючи: «Дякуємо!».