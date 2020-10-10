Самый жестокий разгон митинга: В Хабаровске в 92-ю акцию протестующих избивали и пытали

В российском городе Хабаровске в 92-й день митингов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала силовики жестоко задерживали и избивали людей.

Об этом сообщает DVhab.ru.

В мэрии Хабаровска сообщили, что бойцы ОМОНа задержали 25 протестующих — 20 мужчин и 5 женщин. По данным «ОВД-Инфо«, среди задержанных минимум 2 журналиста.

Несогласованная акция протеста началась около полудня по местному времени на площади Ленина у здания краевого правительства. В мэрии Хабаровска заявили, что на митинг пришло не более 500 человек. При этом представители оппозиции оценили число участников в 1 тысячу человек.

Егоровна, видный участник митингов, пришла на площадь и уговаривает ОМОН не беспредельничать pic.twitter.com/EloCuL3yph

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 10, 2020

Протестующие около получаса скандировали лозунги в поддержку Фургала, после чего прошли шествием по проезжей части центральных улиц города и вернулись к зданию правительства. ОМОН-овцы начали разгон протестующих после того, как демонстранты начали возводить у здания правительства палатки.

Полицейские предварительно потребовали убрать палатки, а спустя несколько минут силовики начали задержания. DVhab.ru называет произошедшее самым жестким разгоном митингов в Хабаровске. Силовики уносили митингующих за руки и ноги, жестоко избивали дубинками.

Во время разгона мероприятия пострадали несколько человек. Протестующая Галина упала около памятника Ленину. По данным Telegram-канала «Я/Мы Сергей Фургал«, у нее черепно-мозговая травма. Позже появилось ее фото и информация о том, что с женщиной все хорошо.

Силовики избили владельца «Фургаломобиля» Андрея Маклыгина дубинками по голове. Двое задержанных подростков сообщили штабу Навального об избиениях и пытках. По словам несовершеннолетних, их «поставили на колени в угол, издевались, скручивали руки, ударили в глаз».

Мы решили выложить этот фрагмент, где два парня рассказывают об издевательствах со стороны ОМОН в здании правительства.

Ребята находятся в шоке и не могут рассказать более развёрнуто. Но даже таких скудных комментариев достаточно, чтобы сделать вывод о том, что это были пытки: pic.twitter.com/L1oC6UbtZw

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 10, 2020