Лещенко назвал одного из депутатов, которые осуществляют незаконное давление на НКРЭ

Целью группы народных депутатов из орбиты Рината Ахметова, которые осуществляют давление на Национальную комиссию по регулированию энергетики, является принятие незаконных решений.

Об этом пишет Сергей Лещенко в своём телеграмм-канале «Лещенко тут».

«Об этом прямыми текстом говорится в заявлении членов регулятора: такие действия народных депутатов члены НКРЭ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга ДТЭК», — пишет Лещенко.

Сергей Лещенко назвал одного из народных депутатов, которые, по его мнению, осуществляют давление на НКРЭ.

«В последние недели связанные с Ахметовым депутаты атаковали главу комиссии Валерия Тарасюка. Одним из спикеров этой кампании является депутат от фракции Тимошенко Валентин Наливайченко», — отмечает Лещенко.