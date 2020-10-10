Кофе с грызунами: экстрим для американских туристов

Несколько кафе в американском Сан-Франциско предлагают довольно необычное развлечение для местных туристов. Им предлагают выпить кофе в компании с крысами.
Для того чтобы выпить чашечку кофе в компании грызунов необходимо заплатить 50 долларов!
Несмотря на то, что в кафе напрочь отсутствуют чистота и санитарные условия, это учреждение пользуется популярностью.
Более того, если крыса очень понравится туристу, то ее можно забрать домой.
К слову, все крысы родились и росли в лабораторных условиях, у них есть все необходимые прививки.
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