Кофе с грызунами: экстрим для американских туристов

Несколько кафе в американском Сан-Франциско предлагают довольно необычное развлечение для местных туристов. Им предлагают выпить кофе в компании с крысами.

Для того чтобы выпить чашечку кофе в компании грызунов необходимо заплатить 50 долларов!

Несмотря на то, что в кафе напрочь отсутствуют чистота и санитарные условия, это учреждение пользуется популярностью.

Более того, если крыса очень понравится туристу, то ее можно забрать домой.

К слову, все крысы родились и росли в лабораторных условиях, у них есть все необходимые прививки.

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