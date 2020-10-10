НЗФ Коломойского завалил исками Хозсуд Киева

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) Коломойского подал 39 однотипных исков в Хозяйственный суд Киева, требующих от Приватбанка признать выполненными кредитные обязательства предприятия.

Получение положительных вердиктов суда усилит позиции Коломойского во время слушаний в США, где ему вменяют мошенничество и отмывание денег в крупных масштабах, а НЗФ является ключевым предприятием во многих схемах, сообщает ZN.UA

“Мошенническая схема в Приватбанке существовала годами, предприятия получали кредитные линии, “вынимали” из банка деньги, расщепляли суммы – что-то отмывалось, что-то перераспределялось среди других компаний группы “Приват”. И просуществовала эта схема так долго благодаря тому, что гасились эти кредиты за счет новых займов, полученных в банке. Именно поэтому иски раздробили на конкретные кредитные договоры по которым проще всего будет получить решения о том, что НЗФ деньги действительно банку вернул. По сути суду дали лишь частички огромного пазла, они совершенно не информативны и не позволяют оценить всю схему мошенничества целиком. Зато решения судов о том, что конкретные кредиты действительно были погашены и у предприятия перед банком нет никаких обязательств станут подспорьем для Коломойского во время судебных слушаний в США”, – объяснила редактор экономики ZN.UA Юлия Самаева.