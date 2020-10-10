За сутки в рядах ВСУ коронавирус обнаружили более чем у 100 человек

По состоянию на 10 октября в Вооруженных силах Украины коронавирусом (COVID-19) болеет 870 человек, 112 случаев зарегистрировано за последние сутки.

Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, среди заболевших за сутки, в учреждениях здравоохранения находится 24 человека, а на лечении дома под наблюдением медслужбы – 88 человек.

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – говорится в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели 2788 военнослужащих, летальных случаев – 11.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 504 человека. Количество военных, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 54 человека.