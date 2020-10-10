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Брюки-палаццо и удлиненный пиджак: Елена Зеленская восхитила роскошным образом на встрече с британской баронессой (фото)

10.10.2020

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с членом палаты лордов британского парламента и специальным посланником по вопросам образования девушек – баронессой Лиз Сагг. Об этом сообщили в Офисе президента в Telegram.

Встреча прошла в рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Великобританию.

Елена Зеленская на встречу с баронессой выбрала роскошный костюм темно-бордового цвета, который состоит из широких брюк-палаццо и удлиненного пиджака. Свой образ первая леди дополнила светлым серым топом и черные туфлями-лодочками с заостренным носком.

Отметим, что в ходе встречи Зеленская и Сагг обсудили достижения и планы Украины и Британии по созданию равных возможностей для женщин и мужчин, а также шаги по борьбе с бытовым и гендерным насилием в мире.

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