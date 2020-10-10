В Киеве завтра ограничат движение на съезде с моста Патона

В Киеве на сутки ограничат движение на съезде с моста Патона на Днепровскую набережную и в обратную сторону. Это связано с ремонтом дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«11 октября с 7:00 до 07:00 12 октября будет ограничено движение транспорта на съезде с моста Патона на Днепровскую Набережную и съезде с Днепровской Набережной на мост Патона. Ограничение связано с устройством верхних слоев асфальтобетонного покрытия», — говорится в сообщении.