В Одесской области столкнулись легковушка и грузовик, есть погибшие и пострадавшие

В Одесской области столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП один человек погиб, еще двое – получили травмы.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«9 октября в 23:42 в Службу спасения поступило сообщение о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие между легковым автомобилем и грузовиком. По прибытию на место вызова спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля Volkswagen Golf, который столкнулся с грузовиком «МАН». В результате ДТП погиб водитель и пострадали 2 пассажира легковушки (1974 г.р.) и мальчик (2018 г.р.). Состояние здоровья пострадавших – тяжелое», – говорится в сообщении.