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В Бишкеке ввели комендантский час

10.10.2020

В столице Киргизии Бишкеке ввели комендантский час с 21:00 до 05:00. Такое решение принято в связи с массовыми протестами в городе.

Об этом говорится в постановлении пресс-службы ГУВД Бишкека.

Комендантский час вводится для всех граждан, кроме чиновников и силовиков. 

«Комендантский час распространяется для всех граждан, и лиц без гражданства за исключением государственных и муниципальных служащих, которые работают и способствует деятельности комендатуры», — отметили в ведомстве.

Кроме этого, в Бишкеке вводится запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещается проведение митингов, собраний и уличных шествий. В городе действует особый режим въезда и выезда.

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