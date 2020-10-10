Полицейский спас годовалого ребенка во время смертельного ДТП под Одессой

В ночь на субботу, 10 октября, в Раздельнянском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. На участке трассы между селами Степановка и Миролюбовка столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Golf и грузовик MAN.

Как сообщили в местном отделе полиции, 33-летний одессит не справился с управлением легковым автомобилем и въехал в припаркованный на обочине грузовик. Водитель Volkswagen погиб на месте происшествия, серьезно пострадали 45-летний пассажир и годовалый ребенок.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

Как стало известно «ФАКТАМ», сотрудники ГСЧС деблокировали из искореженного Volkswagen погибшего водителя и травмированного взрослого пассажира, который передан медикам скорой помощи.

Госпитализирован и годовалый пассажир, жизнь которому спас инспектор полиции Виталий Багацкий, случайно оказавшийся на месте трагедии. В свой выходной он ехал к маме на день рождения и по дороге увидел на обочине ДТП.

«Подойдя к авто Volkswagen, я услышал детский плач, — рассказал Виталий. — Также из автомобиля доносился запах газа. Водитель находился в неподвижном состоянии, пассажир подавал признаки жизни. На заднем сидении увидел травмированного маленького мальчика. Он громко плакал: помимо прочего, при аварии ему зажало ногу между сидениями. Я принял решение залезть через багажник в машину, чтобы вытащить ребенка, поскольку в результате ДТП в автомобиле была повреждена газовая установка и машина могло вспыхнуть в любую минуту…»

Инспектор вызвал скорую помощь и спасателей, а затем осторожно достал малыша из взрывоопасного авто и перенес его в свою машину, чтобы согреть и успокоить.