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Признаки того, что насморк превращается в гайморит

10.10.2020

В сезон гриппа и ОРВИ у многих людей появляется насморк. В запущенном состоянии он может перерасти в опасное заболевание — гайморит. 

Изначально оба эти недуга имеют одинаковые симптомы, однако в этом и состоит опасность, поскольку заметить развитие гайморита довольно сложно.

При обычном насморке человек много чихает, а выделения имеют водяную консистенцию. Также может наблюдаться заложенность ушей.

Первый признак того, что насморк переходит в гайморит — сильная головная боль. Второй признак — изменение цвета выделений. Острая форма гайморита обычно протекает с высокой температурой.
:  Новости Ю

 

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