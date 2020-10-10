Признаки того, что насморк превращается в гайморит

В сезон гриппа и ОРВИ у многих людей появляется насморк. В запущенном состоянии он может перерасти в опасное заболевание — гайморит.

Изначально оба эти недуга имеют одинаковые симптомы, однако в этом и состоит опасность, поскольку заметить развитие гайморита довольно сложно.

При обычном насморке человек много чихает, а выделения имеют водяную консистенцию. Также может наблюдаться заложенность ушей.

Первый признак того, что насморк переходит в гайморит — сильная головная боль. Второй признак — изменение цвета выделений. Острая форма гайморита обычно протекает с высокой температурой.

: Новости Ю