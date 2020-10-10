На «Краковце» женщина пыталась вывезти сына в ЕС по недействительным документам

Женщина призналась, что получила документ у частного нотариуса без фактического присутствия отца

В пункте пропуска «Краковец» женщина пыталась вывезти за границу ребенка по недействительному документу, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«На «Краковце» не допущено вывоз за границу ребенка по недействительному документу», — говорится в сообщении.

Так, выбрав «зеленый коридор», автомобилем Volkswagen в пункт пропуска «Краковец» прибыла гражданка Украины. Женщина ехала в машине вместе с несовершеннолетним сыном 2008 года рождения. На паспортный контроль путница предъявила нотариально заверенное согласие от отца на вывоз сына за границу. Однако у инспектора Госпогранслужбы возникли сомнения в подлинности этого заявления.

По результатам проверки, в частности по базе данных, пограничники установили, что на момент выдачи заявления, отец ребенка находился за пределами территории Украины. Впоследствии женщина призналась, что получила этот документ у частного нотариуса без фактического присутствия отца.

Указано, что в Нацполиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 358 УК «Использование поддельных документов». Гражданку вместе с ребенком также передано представителям правоохранительных органов.