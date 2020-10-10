Кабмин одобрил безвиз еще с одним государством

Кабинет министров уполномочил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко подписать соглашение о введение безвизового режима с государством Сент-Винсент и Гренадины.

Проект соглашения одобрили на заседании правительства в пятницу, 9 октября.

Согласно документу, визы будут отменены и для Украины, и для островного государства. После его подписания безвизовый режим для граждан Украины и Сент-Винсента и Гренадин будет действовать сроком до 90 дней на протяжении 180 дней.

Отметим, что Сент-Винсент и Гренадины — это островное государство в Карибском море. Территория состоит из острова Сент-Винсент и 32 мелких островов группы Гренадины.