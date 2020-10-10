Инфляция в Украине замедлилась до 2,3%

Потребительские цены в сентябре выросли на 0,5% против месяца раньше и на 1,7% с начала года. В годовом измерении инфляция замедлилась до 2,3%.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

«Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2020 года по сравнению с августом 2020 года составила 0,5%, с начала года — 1,7%», — говорится в сообщении.

В то же время инфляция в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года замедлилась до 2,3% (в годовом измерении), по сравнению с 2,5% в августе.

Кроме того, инфляция в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигла 2,4%.

Базовая инфляция в сентябре по сравнению с августом составила 1,1%, с начала года — 2,6%.