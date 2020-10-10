Вступ України до НАТО та імідж у світі під питанням після заяви Людмили Марченко

Радикальна заява діючого депутата від Слуги Народу ще більше відтермінувала поліпшення репутації України на світовій арені і можливий вступ до НАТО.

В ефірі телеканалу Україна24 Людмила Марченко впевнено зазначила про готовність України надати Азербайджану військову допомогу в конфлікті з Вірменією. Того ж дня світові ЗМІ сповістили своїх читачів про те, що «Україна підтримує Азербайджан у Нагірному Карабасі».

2 жовтня президент Франції, країни-члена НАТО, Емманюель Макрон офіційно наголошує на факті залучення Туреччиною в Нагірний Карабах більше 300 найманців терористичної організації «Ісламська держава».

Канада — одна з країн засновників та діючий член НАТО — забороняє експорт військових технологій в Туреччину (Туреччина повністю підтримує Азербайджан у конфлікті з Вірменією).

Сенатори США (країна також є членом НАТО) засуджують правомірність та обговорюють можливість припинення військового співробітництва з Азербайджаном.

Місцеві правозахисники просять ввести санкції проти азербайджанських чиновників.

Пресс-служба Слуги Народу відреагувала на слова Марченко, назвавши їх «власною думкою».

Та ця думка відчутно похитнула перспективи України щодо вступу в Північноатлантичний альянс.

telegra.ph