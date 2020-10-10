Азербайджан заявил о полном прекращении огня в Карабахе

Азербайджан объявил полное прекращения огня в Нагорном Карабахе примерно два часа назад.

На брифинге для журналистов заведующий сектором по работе со СМИ администрации президента страны Фуад Ахундов, были подавлены огневые точки, которые продолжали стрелять по азербайджанским военным, передает ТАСС.

«Мы созванивались некоторое время назад, по их (военных) информации, огонь прекращен около двух часов назад. Огневые точки, которые продолжали стрелять, были подавлены», – сказал он.

В то же время на сайт Минобороны Азербайджана были опубликованы кадры ударов по тяжелой артиллерии, которая «была выдвинута с целью нарушить режим прекращения огня».

Также сообщается об уничтожении зенитно-ракетных комплексов, которые «были приведены в боевую готовность».