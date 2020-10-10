Кім Чен Ин заявив, що в КНДР немає коронавірусу

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин під час виступу на честь військового параду заявив, що в країні немає випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на західні ЗМІ.

“Жодна людина в країні не контактувала із зараженими”, – зазначив Ин.

Він побажав одужання усім тим, хто зіткнувся з цією хворобою.

“Я бажаю доброго здоров’я всім людям у світі, які борються з хворобами через цей злий вірус”, – сказав Кім Чен Ин.

КНДР провела великомасштабний військовий парад на честь 75-річчя створення Трудової партії Кореї. На кадрах, показаних Корейським центральним телебаченням, зафіксована бронетехніка і тисячі військовослужбовців, які марширували площею Кім Ір Сена в передсвітанкові години. Усі вони були без захисних масок на обличчі, глядачі на трибунах також були без них.

Південнокорейські ЗМІ зазначають, що цей парад став першим із 2018 року подібним заходом. Як правило, Північна Корея проводить паради вдень, щоб продемонструвати своє озброєння і техніку, але цього разу в Пхеньяні вирішили провести його вночі. Експерти вважають, що, ймовірно, північнокорейська влада намагалася приховати від зовнішнього світу техніку. Крім того, вони вважають, що парад у нічний час потребував участі меншої кількості персоналу, ніж удень, тому у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 у світі було обрано цей формат.

Датою створення Трудової партії Кореї вважається 10 жовтня 1945 року. Цей день в КНДР є державним святом.