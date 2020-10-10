В Хабаровске посреди улицы взорвался фургон: момент попал на видео

В субботу, 10 октября, на окраине российского города Хабаровска среди белого дня загорелся грузовик, в кузове которого находился газовый баллон. В результате взрыва ударной волной выбило стекла в ближайших домах.

Видео этого происшествия, которое записали зеваки во время загорания, опубликовано местным каналом на видеохостинге YouTube.

Грузовик, который был припаркован возле автобусной остановки на улице Гагарина в Хабаровске, неожиданно загорелся и привлек тем самым внимание зевак. Как только любопытные очевидцы достали камеры и начали записывать это зрелище, фургон еще более неожиданно взорвался.

Пожарным понадобилось около 40 минут, чтобы справиться с огнем. Когда пожар был потушен от фургона практически ничего не осталось.

В результате взрыва никто не пострадал, но несколько квартир в расположенных рядом домах лишились окон и остекления балконов.