«Нагадай про кожного»: у Києві відбулася акція на підтримку в’язнів Кремля

У центрі Києва, неподалік пам’ятника Ярославу Мудрому відбулася всеукраїнська акція на підтримку військовополонених і в’язнів Кремля.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ІНФОРМАТОРа.

Організатори всеукраїнської акції «Нагадай про кожного» – «Основа майбутнього», Об’єднання рідних зниклих безвісти «Надія», Українська асоціація полонених, Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, Всеукраїнський громадський рух матерів та родичів учасників Антитерористичної операції.

«Нагадай про кожного. Про тих, хто досі у полоні ворога. Про тих, кого убивали і катували. Про тих, кого рідні не втрачають сподівань побачити живими. Нагадай собі, владі, країні та усьому світу, що у нас війна з Росією, що наших громадян кидають до в’язниць і піддають тортурам за любов до України. Нагадай про важливих людей і важливі події. Ми підтримаємо наших полонених та рідних зниклих безвісти. Про них почують усі.

Також гасло нашої акції набуде й іншого значення – нагадай про кожного, хто забув свої обіцянки, хто забув про відповідальність за проблеми полону і зниклих безвісти, хто не може або не хоче покарати вбивць українців», – йдеться в анонсі акції.

Учасники заходу висунули владі п’ять вимог:

1. Прийняття закону про полонених, який законодавчо фіксує правовий статус та закріплює необхідну соціальну допомогу.

2. Прийняття закону про воєнні злочини, що дасть змогу імплементувати норми міжнародного права, у такий спосіб підтвердивши спроможність України судити за міжнародні злочини, які є загальновизнані у світі, до яких не застосовують строків давності.

3. Забезпечити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти, яка вже не функціонує близько двох років, та дати змогу представникам родин зниклих безвісти брати участь у засіданнях.

4. Визначити відповідальну особу при Офісі Президента з питань полону та зниклих безвісти для покращення комунікації і координації між родинами полонених та зниклих безвісти, експолоненими та державними органами.

5. Забезпечити працівникам СБУ ефективну роботу у питанні збору інформації щодо обміну та правової оцінки дій звільнених. Не секрет, що звільняють не лише героїв. Були неодноразові випадки, коли звільняли організаторів “референдумів”, катівників на підвалах. Такі злочинці мають нести покарання.

Фото – Роман Пєтушков