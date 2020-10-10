В Киеве случился настоящий коллапс из-за вспышки COVID-19

Жители столицы, чтобы пройти тесты на COVID-19, занимают очередь еще с ночи.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

«Сегодня, 8 октября, в 7 утра очередь из более 100 человек было возле «ДНК-Лаборатории» на проспекте Маяковского, 5», – пишет издание Главком.

По словам журналиста, не все люди соблюдают социальную дистанцию и пользуются защитными масками.

Следует отметить, что длинные очереди за тестами на COVID-19 на этой неделе случаются все чаще. Так, 7 октября подобную шеренгу желающих пройти тест зафиксировали возле больницы Одессы.





