«Конец ПЦР-диагностики?»: в Украине закончились специальные палочки для тестов

На фоне увеличения количества тестирований на коронавирус в Украине появилась новая проблема — возник дефицит специальных палочек для забора материала из носоглотки для ПЦР-теста.

Об этом в Facebook сообщил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Он разъяснил, что для ПЦР-теста подходят только специальные палочки: наконечник из патентованного материала, который легко впитывает вирус и легко отдает его аппарату в лаборатории. Обычная вата для этих целей не подходит.

Инструмент для забора биоматериалов пациента

«Купить палочки (китайские, близкие к оригиналу) можно за 1 доллар, а это 1/5 стоимости теста», — констатировал медик, отметив, что именно качество материала палочки является гарантией того, что лаборатория обнаружит вирус.

Он также отметил, что проблема коснулась не только Украины — еще весной президент США Дональд Трамп заявлял, что именно количество палочек лимитирует тестирование в США.