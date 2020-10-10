В Германии прошел автопробег винтажных грузовиков

В 17-м по счету автопробеге классических грузовиков по дорогам Германии приняли участие 64 машины, в том числе раритетные модели Mercedes-Benz

Йоахим Шлерет – руководитель отдела продаж и услуг Mercedes-Benz Trucks Germany – принял участие в автопробеге, который проходил по дорогам Германии с 16 по 20 сентября в три этапа – из Виссельхёведе через Айнбек и Шпелле в Ладберген. Мероприятие было посвящено водителям-профессионалам – героям сегодняшнего дня. Поэтому Daimler Truck AG участвовал с двумя грузовиками из классической коллекции автомобилей завода в Верте: Mercedes-Benz LP 333 и Mercedes-Benz L 5000, выпущенных в 1960-м и 1952 году соответственно.

Экономичный комфорт в классическом грузовике

Уже после первых нескольких километров тура протяженностью 500 км становится ясным прогресс в развитии между LP 333 и ее старшим братом. В отличие от L 5000, ездить на этой машине довольно комфортно благодаря гидравлическому усилителю рулевого управления. Однодисковая сухая муфта также требует относительно малого усилия на педали. Представленная 16-тонная модель LP 333 отличается двумя передними управляемыми осями, между которыми находится подножка – единственное подспорье при посадке.

После того как водитель пробрался на сиденье грузовика, оснащенного кабиной над двигателем, его от напарника отделяет внушительный моторный туннель. Под ним расположен 6-цилиндровый двигатель OM 326 – рабочим объемом 10 735 см куб и мощностью 200 л. с. Тесная близость к форкамерному дизельному агрегату означает, что двигатель создает огромное количество шума – даже тогда, когда до максимальной скорости в 75 км/ч еще довольно далеко. Поэтому разговоры с напарником надо вести на повышенных тонах.

Mercedes-Benz L 5000 ни в чем не уступает своему классическому приятелю по уровню шума. Здесь также приходится повышать голос, хотя рядная «шестерка» OM 67/8 мощностью 120 л.с. расположена перед кабиной, под длинным капотом. Любой, кто хочет водить этот 10,7-тонный грузовик, должен быть настоящим дальнобойщиком. Йоахим Шлерет уже почувствовал это, когда впервые наступил на тяжелое сцепление. И рулевое управление также требует повышенных физических нагрузок. Здесь нет гидроусилителя, просто огромная «баранка».

17-й автопробег по Германии: музей в движении протяженностью 500 км

Более половины из 64 участников Тура по Германии приехали на машинах 1950-х – 1960-х гг. Наряду с 13-ю грузовиками Mercedes-Benz были представлены почти все марки того времени – от Büssing до Henschel, от Magirus до Krupp. Это своего рода музей в движении, как подчеркивает главный организатор Йоахим Ференкёттер. У его отца Роберта эта идея возникла в 1987 году, поскольку он считал, что грузовики должны быть на дороге, а не за стенами музея.

С тех пор каждые два года по Германии и соседним странам наматывают километры от 60 до 80 классических грузовиков в зависимости от запланированного маршрута. “В этом году мы изначально собирались организовать десятидневный тур по Франции, – говорит Йоахим Ференкёттер, – но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Нам пришлось полностью изменить маршрут в кратчайшие сроки и сократить тур до четырех дней “. Но несмотря на то, что приглашения на него были разосланы очень поздно, на них откликнулись очень многие, в итоге удалось собрать чрезвычайно привлекательный парад винтажных грузовиков.