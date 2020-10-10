Германия и Польша ввели новые ограничения в борьбе с COVID-19

Германия и Польша ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавируса на фоне роста числа заражений.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

Так, бары и рестораны в Берлине будут закрываться в 23:00. Эта мера будет в силе до 31 октября. Аналогичные ограничительные меры вводятся в финансовой столице Германии Франкфурте-на-Майне. Кроме того, ограничат часы работы всех магазинов. Исключение – аптеки и станции заправки автомобилей.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тем городам, где фиксируется высокое число заражений, будет отведено порядка 10 дней для того, чтобы замедлить скорость распространения COVID-19. В противном случае им придется ввести жесткие ограничительные меры.

В Польше граждан обязали носить маски во всех общественных местах. За последние сутки там выявили рекордно высокое для страны число заражений – свыше 4 тыс.