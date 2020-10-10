И. о. главы САП поддержал легализацию оружия, марихуаны и проституции

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук однозначно выступил за легализацию короткоствольного оружия.

В интервью «Українським новинам» он также поддержал такую идею с наркотиками и проституцией, но есть некоторые нюансы.

«Я – за легализацию короткоствольного оружия. А по проституции и наркотикам, то вопрос стоит так – если невозможно контролировать или полностью приостановить, то это надо определенным образом либо легализовать полностью, либо в определенных рамках», – сказал Грищук.

Также исполняющий обязанности главы САП подчеркнул, что не боится разгула преступности в случае легализации оружия.

«В АТО у меня был опыт общения с людьми, которые имеют оружие. По моему мнению, равенство людей заключается и в равной возможности иметь оружие – это дает возможность общаться на равных между собой. Если будет возможность это законно сделать, то не вижу в этом ничего плохого», – пояснил он свою позицию.