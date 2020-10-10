Инфекционист «запретила» принимать антибиотики при коронавирусе с важным уточнением

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предостерегла от приема антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции на амбулаторном уровне.

В эфире ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера она напомнила, что протокол лечения COVID-19 был обновлен и в нем применение антибактериальных лекарственных средств ограничено.

«Это не вирусное поражение печени, и не бактериальное, это вирусиндуцированное иммунное поражение легких. Поэтому антибиотики мы с профилактической целью можем назначать группам риска. Врачи хорошо знают эти группы риска. Рутинное назначение по амбулаторному этапу всех антибиотиков – этого делать не нужно», – подчеркнула Голубовская.