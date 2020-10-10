Ким Чен Ын показал новую ракету и заявил, что ждет «воссоединения» с Южной Кореей

Лидер Северной Кореи пожелал Южной Корее скорейшего преодоления кризиса из-за COVID-19, после чего «народы двух стран снова возьмутся за руки».

Такое заявление он сделал на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию основания Трудовой партии Кореи, на которых была продемонстрирована ракета КНДР, сообщает Центральное телевидение страны.

В ночь с 9 на 10 октября в Пхеньяне в рамках празднования состоялся военный парад. На нем было продемонстрировано вооружение страны, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета «Пуккыксон 4-А», передает Yonhap.

«Мы продолжим укреплять средства сдерживания войны, праведные средства самообороны, чтобы сдерживать и контролировать все опасные попытки и акты запугивания со стороны враждебных сил, включая их постоянную и усугубляющуюся ядерную угрозу», – сказал Ким Чен Ын.

При этом он заверил, что никогда не будет использовать ядерное оружие в качестве средства для превентивного удара.

Стоит отметить, что баллистическая ракета впервые была продемонстрирована на параде после 2018 года.

Также северокорейский лидер поблагодарил свой народ за то, что в стране нет зараженных коронавирусом.

«Наши граждане сами защитили страну и себя… Хотя мы пока и не живем богато, семьи живут дружно, и ни один человек не заболел злокачественным вирусом», – отметил Ким Чен Ын.