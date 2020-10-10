В Днепре во дворе взорвался взрывпакет со свинцом: пострадал мужчина

В Днепре во дворе частного дома бросили взрывпакет, начиненный свинцовыми осколками, в результате чего прогремел взрыв: пострадал пожилой мужчина.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло сегодня ночью на улице Межевой, в Амур-Нижнеднепровском районе города. По имеющейся информации, неизвестные бросили взрывпакет со свинцовыми осколками во двор частного дома. В результате взрыва пострадал пожилой мужчина, проживающий в этом доме — он получил осколочные ранения руки и живота, его госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работала полиция. Все обстоятельства и подробности произошедшего будут устанавливать правоохранители.