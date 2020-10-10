Названо три доступні продукти, які знижують рівень холестерину в крові

Холестерин призводить до накопичення жирових відкладень в артеріях, зменшуючи або блокуючи потік крові і кисню, якого потребує серце. Якщо артерії повністю заблокуються, може статися серцевий напад. Знаючи, що рівень холестерину залежить від якості харчування, можна знизити ризик проблем з судинами за допомогою здорової їжі. Фахівці радять включити в свій раціон три продукти.

Перший з них – жирна риба. У ній містяться жирні кислоти омега-3, які знижують рівень тригліцеридів, що представляють собою тип жиру в кровотоці. Зокрема, сповільнюється зростання бляшок в артеріях, а також зменшується запалення по всьому тілу. Щоб знизити рівень холестерину американська дієтична асоціація рекомендує звернути увагу на наступні види риби: лосось, тунець, форель, оселедець, сардини і скумбрія.

Також допоможуть знизити рівень холестерину бобові і зернобобові культури, включаючи квасолю, нут, сочевицю і колотий горох. Розчинні і нерозчинні волокна в них сприяють зниженню всмоктування холестерину в кишечнику, а також сприяють зростанню корисних кишкових бактерій в товстому кишечнику. Вчені з’ясували це в ході досліджень, в яких взяли участь 1037 осіб з нормальним або високим рівнем холестерину, повідомляє Express.

Деякі горіхи, такі як мигдаль, пекан, волоські горіхи, фісташки і горіхи макадамія, можуть знизити рівень так званого «поганого» холестерину на 5-7%. Дослідження показали, що вживання в їжу деревних горіхів може поліпшити кров’яний тиск і зменшити запалення. При цьому наголошується, що продукт містять багато калорій. Тому слід вживати його в помірних кількостях, контролюючи загальне денне споживання калорій.

Лікар-дієтолог Хелен Бонд зазначила, що рівень холестерину може змінюватися досить швидко. Тому частиною повсякденного розпорядку людей, у яких є ця проблема, повинні стати вправи і здорове харчування в цілому.