Повінь – зміна системи

Menu
Close

Сытник переболел коронавирусом

10.10.2020

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник переболел коронавирусом. 

Об этом исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил в интервью Украинским новостям.

“Насколько мне известно – он уже выздоровел”, – сказал он. 

Сытник, в отличие от других украинских чиновников и политиков, не поставил в известность общественность о своей болезни.

Читайте також:   Підвищення Укрзалізницею тарифів на вантажоперевезення може зіграти з компанією злий жарт — думка
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *