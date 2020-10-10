Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник переболел коронавирусом.
Об этом исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил в интервью Украинским новостям.
“Насколько мне известно – он уже выздоровел”, – сказал он.
Сытник, в отличие от других украинских чиновников и политиков, не поставил в известность общественность о своей болезни.
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