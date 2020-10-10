Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник переболел коронавирусом.

Об этом исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил в интервью Украинским новостям.

“Насколько мне известно – он уже выздоровел”, – сказал он.

Сытник, в отличие от других украинских чиновников и политиков, не поставил в известность общественность о своей болезни.