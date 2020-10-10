На Донеччине разоблачили наркодельца с амфетамновим пакетом на более чем 300 тыс. гривен

В Покровске задержали наркодельца, который реализовывал наркотики методом закладок. Полицейские изъяли у злоумышленника 600 граммов амфетамина и расфасованный каннабис. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

«Сотрудники сектора криминальной полиции Покровского отдела полиции получили информацию о том, что местный житель занимается сбытом наркотических веществ. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задокументировали незаконную деятельность мужчины. При проведении поверхностного осмотра его вещей сыщики обнаружили пакет с наркотическим веществом весом 600 граммов. По словам последнего — это амфетамин. Стоимость такого пакета на «черном» рынке составляет более 300 тысяч гривен. Кроме того, по месту жительства 25-летнего мужчины оперативники изъяли расфасованные пакетики с наркотическим веществом растительного происхождения и веса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник признался, что заказывал наркотики у неизвестного лица через Telegram-канал и интернет, фасовал их на мелкие свертки и «закладывал» по городу. Когда получал деньги от покупателей, посылал им геолокацию наркозаказа.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч. 1 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.