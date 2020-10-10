Вторая волна коронавируса будет намного страшнее первой, – Комаровский

Вторая волна пандемии COVID-19 намного более опасна, чем первая, потому что в этот период новой инфекцией заразится большее количество людей.

Об этом в ходе интервью грузинскому телеканалу «Илион-ТВ» заявил доктор Евгений Комаровский. Запись разговора была опубликована на YouTube-канале украинского врача.

По словам медика, у карантина была только одна задача – дать системе здравоохранения «шанс подготовиться к вот этой самой второй волне, которая многократно страшнее первой».

Журналистка переспросила: «А она страшнее первой?».

«Просто больше людей заболеет. С этой стороны она, конечно, страшнее, потому что очень мощная нагрузка на систему здравоохранения.

А поверьте мне, инфекционные болезни – это та область (это я вам как профессиональный инфекционист говорю) – где ты не станешь врачом-инфекционистом за полгода. То есть, огромное количество людей, которые сейчас заболеют коронавирусом, будут лечить люди, у которых нет подготовки», – пояснил Комаровский.

По его словам, такие медики часто будут лечить инфицированных по стандартным протоколам «и не всегда смогут вовремя и правильно отреагировать».

«Это минус. Но есть и плюс все-таки большой. За эти полгода врачи во всем мире научились не делать глупостей. И многие методы лечения, которые проверяли, пробовали, сейчас полностью отвергнуты. Есть, в конце концов, понятный алгоритм действий, что надо делать», – добавил доктор.

Он подчеркнул, что сейчас врачи намного больше знают о коронавирусе.